Ezequiel Neiva garante recurso para substituição de pontes de madeira em Theobroma

Publicada em 07/01/2026 às 08h10
Ezequiel Neiva e o vereador Zé Barros Júnior unidos em defesa de melhorias para a infraestrutura rural (Foto: Nilson Nascimento)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) confirmou o empenho de R$ 1 milhão para a aquisição de tubos metálicos, que serão utilizados na substituição de pontes antigas de madeira em diversas regiões de Theobroma. O investimento vai melhorar a infraestrutura rural e garantir mais segurança para moradores, produtores e estudantes que utilizam diariamente as estradas vicinais.
O recurso foi viabilizado a partir de solicitação do vereador Zé Barros Júnior (PL), que acompanha de perto as necessidades das comunidades rurais e tem atuado junto ao mandato do parlamentar para buscar soluções efetivas para o município.
A substituição das pontes de madeira por estruturas metálicas representa um avanço para a mobilidade rural, reduz custos de manutenção e aumenta a durabilidade das obras. Segundo Ezequiel Neiva, a iniciativa traz impactos diretos na qualidade de vida da população. “Com essa ação, vamos garantir estradas mais seguras para o produtor rural e mais tranquilidade no transporte escolar, beneficiando diretamente alunos, famílias e todos que dependem dessas vias no dia a dia”, destacou o parlamentar.
As ações em Theobroma contam ainda com a parceria da Prefeitura Municipal, sob a gestão do prefeito Gilliard Gomes (PSD). A Secretaria Municipal de Obras será responsável pela instalação dos tubos metálicos, assegurando rapidez e eficiência na execução dos serviços.
Para o deputado, a união entre os poderes é fundamental para que os investimentos cheguem a quem mais precisa. “Trabalho com resultado é assim: recurso garantido, parceria forte e melhorias que chegam onde a população precisa”, ressaltou Ezequiel Neiva.
Foto: Nilson Nascimento
Comentários
Seja o primeiro a comentar!