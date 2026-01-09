Ezequiel Neiva garante R$ 434 mil para construção de cobertura e calçamento do CRAS de Pimenteiras do Oeste

Publicada em 09/01/2026 às 10h56
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) confirmou o empenho de R$ 434 mil destinados à construção da cobertura e ao calçamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Pimenteiras do Oeste, atendendo a um pedido do vereador Professor Armindo.
O CRAS desempenha papel fundamental na assistência social, oferecendo serviços como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Cadastro Único, essencial para que famílias tenham acesso a programas sociais, como o Bolsa Família. Além disso, a unidade promove atividades de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes, adultos e idosos.
“O recurso está devidamente empenhado e, em breve, estará na conta para que a empresa responsável possa iniciar a execução do projeto, garantindo mais conforto, acessibilidade e dignidade no atendimento do CRAS”, destacou Ezequiel Neiva.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também comentou sobre a iniciativa, ressaltando que a ação fortalecerá ainda mais as políticas sociais do município. “O CRAS é a principal porta de entrada para os serviços assistenciais nos municípios. Agora, Pimenteiras terá um barracão próprio para encontros da população, com ambiente adequado para cursos e palestras”, acrescentou.
