Ezequiel Neiva garante R$ 211,5 mil para melhorias na infraestrutura rural de Alto Alegre dos Parecis

Publicada em 20/01/2026 às 11h04
A infraestrutura rural do município de Alto Alegre dos Parecis passará por melhorias ainda neste ano. O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) assegurou o empenho de R$ 211.500,00 para a aquisição de tubos Polietileno de Alta Densidade (Pead), que serão utilizados na recuperação e melhoria das vias rurais da região.
O recurso foi destinado após solicitação do vereador Joelson da Flor da Serra e irá beneficiar diretamente os distritos de Flor da Serra e São Luiz, contemplando trechos estratégicos das linhas P-44, 105, P-48, 95, 110 e 127. O objetivo é garantir mais segurança, durabilidade e melhores condições de trafegabilidade para produtores rurais e moradores da região.
De acordo com o deputado estadual Ezequiel Neiva, a melhoria das estradas vicinais é essencial para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do município. “As vias rurais têm papel estratégico no escoamento da produção agrícola, no transporte escolar e no acesso da população aos serviços essenciais. Por isso, temos atuado em parceria com o prefeito Dena e com o vice-prefeito Edilson Pereira dos Santos, que também exerce a função de Secretário Municipal de Obras, garantindo investimentos em infraestrutura viária e promovendo mais qualidade de vida às famílias do campo”, destacou o parlamentar.
O deputado também ressaltou o apoio do governo de Rondônia no atendimento às demandas apresentadas. “Quero agradecer ao governador Marcos Rocha, por atender esse pedido e realizar um investimento tão importante. Esse recurso vai garantir mais segurança para quem vive e trabalha na zona rural, além de fortalecer a infraestrutura necessária para o crescimento do município”, afirmou.
Ezequiel Neiva tem atuado de forma constante na destinação de recursos para infraestrutura em diversos municípios do estado. Segundo ele, a manutenção das estradas rurais é indispensável para o desenvolvimento regional. “Precisamos garantir que os produtos cheguem às cidades com tranquilidade para serem comercializados, além de assegurar o livre trânsito das pessoas. Estradas vicinais em boas condições significam mais desenvolvimento, mais renda e mais dignidade para a população”, concluiu.
