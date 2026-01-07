Ezequiel Neiva confirma investimento de R$ 372 mil para aquisição de tubos metálicos em Governador Jorge Teixeira

Publicada em 07/01/2026 às 10h49
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) confirmou o empenho no valor de R$ 372.840,00 para a aquisição de tubos metálicos destinados ao município de Governador Jorge Teixeira. A indicação atende a uma solicitação apresentada pelo colaborador Andim Tavares e tem como objetivo melhorar a infraestrutura rural da região.
O investimento será utilizado na substituição de pontes antigas de madeira por tubos metálicos, proporcionando mais segurança, durabilidade e melhor trafegabilidade para moradores, produtores rurais e usuários das estradas vicinais do município.
De acordo com o deputado estadual Ezequiel Neiva, a iniciativa representa um avanço para quem vive e trabalha no campo. “Estamos investindo em uma solução mais segura e duradoura, que vai reduzir riscos, facilitar o escoamento da produção agrícola e melhorar a mobilidade da população rural. Esse é o nosso compromisso: transformar recursos públicos em melhorias concretas para cada cidadão”, destacou Ezequiel Neiva.
O pedido foi formalmente indicado pelo deputado e prontamente viabilizado pelo Governo de Rondônia. Ezequiel Neiva fez questão de agradecer às lideranças envolvidas na concretização do investimento.
“Agradeço ao nosso governador, coronel Marcos Rocha, por atuar em parceria com o nosso mandato e garantir melhorias reais para a população que vive no campo em Governador Jorge Teixeira. Também agradeço ao prefeito Gilmar Tomaz por abrir as portas da cidade e trabalhar para que esses investimentos cheguem a quem mais precisa”, frisou o parlamentar.
Esta é mais uma ação voltada ao fortalecimento da infraestrutura rural e ao atendimento direto das necessidades do produtor rural. “A expectativa é que a implantação dos tubos metálicos proporcione mais segurança, durabilidade e melhores condições de tráfego nas estradas vicinais, sobretudo no período chuvoso, quando as antigas pontes de madeira apresentam maior risco de danos e interdições, garantindo assim mais tranquilidade para quem depende dessas vias no dia a dia”, encerrou.
