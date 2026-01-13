Eyder Brasil presta contas do mandato e vai às ruas para dialogar com a população em Porto Velho

Publicada em 13/01/2026 às 08h20
O deputado estadual Eyder Brasil iniciou, em Porto Velho, uma série de ações de prestação de contas do mandato, com visitas diretas à população em áreas de grande circulação da capital. A iniciativa faz parte de um balanço do primeiro ano de trabalho parlamentar e tem como objetivo apresentar resultados, ouvir demandas e fortalecer a transparência do mandato. As primeiras ações ocorreram na Rua José Amador dos Reis, na zona Leste e na Avenida Jatuarana, na zona Sul da capital.
Durante o contato direto com moradores e comerciantes, Eyder Brasil destacou a destinação de cerca de R$ 20 milhões em emendas parlamentares ao longo de 2025, com prioridade para as áreas de saúde e educação. Os recursos foram direcionados para unidades de saúde, aquisição de equipamentos, atendimentos especializados, além de melhorias na estrutura de escolas e apoio a instituições educacionais, tanto na capital quanto no interior do estado.
“Nosso mandato é feito com diálogo e transparência, e esse contato direto mostra que o trabalho na Assembleia precisa refletir a realidade das ruas”, afirmou Eyder Brasil.
Segundo o deputado, novas ações de corpo a corpo serão realizadas em outros bairros de Porto Velho e também em municípios do interior, ampliando o contato direto com a população rondoniense.
Foto: Leonardo Cunha
