Saiba como realizar a atualização cadastral da conta de energia pelos canais digitais

A atualização do cadastro junto à distribuidora é fundamental para evitar transtornos e garantir que as informações cheguem até o cliente. Se você mudou de endereço recente, telefone ou e-mail, a Energisa orienta como realizar a atualização cadastral pelos canais digitais de forma rápida e segura.
A coordenadora comercial da Energisa Rondônia, Rosiane Santos, explica que os clientes podem acessar o aplicativo Energisa On, disponível para Android e IOS, WhatsApp Gisa, pelo número (69) 99358-9673, ou no site servicos.energisa.com.br e escolher a opção ‘atualizar dados'.
“Ao acessar o ambiente, será possível fazer a atualização do endereço, e-mail, telefone ou qualquer outra alteração referente aos dados pessoais ou relacionados à conta contrato”, afirma.
É um direito do consumidor de energia elétrica receber os avisos de desligamentos programados, que são realizados para execução de obras e melhorias na rede elétrica. Por outro lado, é dever do cliente manter os dados atualizados para receber esses avisos desligamento da rede elétrica.
“O cliente com o cadastro atualizado vai receber o aviso de desligamento pelo WhatsApp, SMS e outros meios que utilizamos e vai programar o seu dia com antecedência. Por isso, a importância de manter os dados atualizados para facilitar essa comunicação e evitar transtornos”, destaca Rosiane.
Em casos específicos em que o cliente depende de equipamentos de sobrevida, a atualização cadastral torna-se ainda mais essencial. Isso porque há aparelhos médicos que precisam estar conectados à energia elétrica para garantir a manutenção da vida. Diante disso, é fundamental que o cadastro da unidade consumidora esteja sempre atualizado junto à Energisa, assegurando prioridade no atendimento em situações de interrupção no fornecimento de energia, além do recebimento antecipado de avisos sobre desligamentos programados para manutenção ou melhorias na rede elétrica.
Para informar à Energisa que a unidade consumidora utiliza aparelho médico dependente de energia elétrica, o titular da conta deve entrar em contato por meio dos canais de atendimento da concessionária, como o WhatsApp Gisa, o Call Center ou comparecendo presencialmente a uma das agências da empresa. No momento do cadastro, é necessário apresentar documentos que comprovem a identidade do cliente, além de um relatório médico contendo o CID (Classificação Internacional de Doenças), a justificativa da necessidade do equipamento, o período de vigência e o carimbo com o CRM do profissional responsável.
Entre os equipamentos considerados vitais estão respiradores ou ventiladores pulmonares, monitores de parâmetros vitais, bombas de infusão, aparelhos de diálise, entre outros.
Canais oficiais de atendimento da Energisa Rondônia:
Site: www.energisa.com.br
WhatsApp (Gisa): (69) 99358-9673
Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)
Call Center 24h:0800 647 0120
