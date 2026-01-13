Termina nesta quinta (15) inscrições de novos alunos na rede municipal de educação da capital; Pais ou responsáveis devem ficar atentos

Publicada em 13/01/2026 às 09h36
O prazo da chamada Escolar Municipal 2026 realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), termina nesta quinta-feira (15). Pais ou responsáveis devem ficar atentos para não perder a oportunidade de garantir vagas para os filhos nas escolas da rede municipal de ensino.
A Semed informa que a Chamada Escolar é fundamental para quem busca vagas na Educação Infantil, Ensino Fundamental, que são os anos iniciais e Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos estabelecimentos da rede pública urbana de Porto Velho.
Todos os procedimentos das inscrições são realizados unicamente pelo site oficial da Prefeitura, o www.portovelho.ro.gov.br. Para quem não têm acesso à internet, a Semed disponibiliza atendimento presencial em escolas, para que todos possam fazer a inscrição.
O resultado da Chamada Escolar será divulgado no próximo dia 19 de janeiro e na mesma data serão iniciadas as matrículas de forma presencial, na escola onde a vaga foi solicitada. O horário de atendimento será das 8h às 14h. As matrículas serão encerradas no dia 23 de janeiro, conforme previsto no Edital nº 18/2025.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Para inscrição, os pais ou responsáveis deverão apresentar:
Certidão de nascimento
CPF
Comprovante de residência
Contatos atualizados
Histórico escolar (quando houver)
E demais informações listadas no edital.
Para confirmar a vaga, ou seja, no momento da matrícula, além dos documentos originais já citados e cópias, os responsáveis pelos alunos também deverão apresentar:
Carteira de vacinação (para crianças até 6 anos)
Histórico escolar
RG e CPF dos responsáveis
Laudos (quando aplicável)
