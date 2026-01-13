Ofertas de emprego são ampliadas pelo governo de Rondônia com 75 oportunidades para jovem aprendiz e 2.191 vagas

Publicada em 13/01/2026 às 09h40
O governo de Rondônia divulgou, nesta semana, a abertura de 2.191 vagas de emprego e 75 vagas para aprendizes, disponíveis em diversos municípios do estado, por meio do Sistema Nacional de Emprego de Rondônia (Sine-RO), coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec). As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade e têm como objetivo fortalecer o mercado de trabalho e ampliar a renda das famílias rondonienses.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o volume de vagas é resultado de investimentos estratégicos do governo, com a criação de um ambiente favorável aos negócios e o fortalecimento de parcerias com o setor produtivo. “Isso se reflete diretamente na geração de empregos e em mais oportunidades para quem busca ingressar ou retornar ao mercado de trabalho”, salientou.
MAIS OPORTUNIDADES
No total, as vagas abrangem setores como comércio, indústria, serviços e construção civil, refletindo o esforço contínuo do governo estadual em aproximar trabalhadores das empresas. A ação é conduzida pelo Sine-RO que atua na articulação com o setor produtivo e na operacionalização do cadastro e encaminhamento dos candidatos às vagas disponíveis.
Entre as funções com maior número de oportunidades nesta semana estão: Trabalhador de Tratamento do Leite e Fabricação de Laticínios (20 vagas); Vendedor (19); Auxiliar de Linha de Produção (17); Servente de Obras (15); Ajudante de Motorista (11); Cuidador de Idosos (10); Assistente Administrativo (10); e Operador de Caixa (7), distribuídas em diferentes regiões do estado.
JOVEM APRENDIZ
Além das vagas gerais, o sistema também oferta 75 oportunidades para aprendizes, voltadas principalmente a jovens que desejam o primeiro emprego. As vagas de aprendizagem incluem cargos, como: Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Produção, Operador de Processo de Produção e Vendedor Interno, com oportunidades em municípios, como: Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena, Cacoal e Pimenta Bueno.
O secretário da Sedec, Lauro Fernandes, ressaltou a importância da iniciativa para inclusão produtiva. “O programa de aprendizagem é fundamental para preparar nossos jovens, oferecendo experiência profissional e qualificação. Ao mesmo tempo, seguimos ampliando o número de vagas para atender trabalhadores de todas as idades”.
INSCRIÇÃO
Os interessados podem se candidatar de forma simples e gratuita pelo site ou aplicativo, onde também é possível acompanhar todas as etapas do processo seletivo. Quem necessitar de apoio no cadastro ou no encaminhamento às vagas conta com atendimento presencial especializado nas unidades do Tudo Aqui, instaladas em várias cidades do estado.
