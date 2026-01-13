Emendas de Jean Mendonça destinam mais de R$ 14 milhões para a saúde em Rondônia

Publicada em 13/01/2026 às 08h50
Mais de R$ 14 milhões em emendas parlamentares do mandato do deputado estadual Jean Mendonça foram destinados ao fortalecimento da saúde pública em Rondônia.
Os recursos estão voltados à ampliação da oferta de exames e cirurgias eletivas, ao custeio de medicamentos e à aquisição de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde, além do reforço da logística de atendimento aos pacientes.
Com os valores empenhados, passou a ser viabilizado o transporte de pacientes por meio de ônibus específicos, bem como a disponibilização de ambulâncias em regiões com maior demanda. A aplicação das emendas também alcança a estruturação dos serviços básicos, permitindo maior cobertura assistencial e atendimento a famílias em diferentes municípios do estado.
Segundo o parlamentar, a destinação dos recursos resulta de articulação contínua com gestores locais. O trabalho tem sido desenvolvido em conjunto com prefeitos, vereadores e parceiros institucionais, com foco no atendimento das demandas apresentadas pelas administrações municipais.
O mandato informou que a atuação permanece voltada ao acompanhamento das necessidades da população e ao encaminhamento de novos investimentos para o setor.
