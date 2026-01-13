Evento “Elas Decidem 2026” reúne mulheres em imersão sobre liderança, finanças e posicionamento em Cacoal

Publicada em 13/01/2026 às 10h33
O município de Cacoal será palco, no dia 26 de janeiro, do evento Elas Decidem 2026, uma imersão estratégica voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino e ao desenvolvimento de mulheres que desejam assumir o protagonismo em suas carreiras e negócios. A programação acontece a partir das 18h, na Sala de Convenção do Hotel Catuaí, localizado na Avenida Castelo Branco.
Realizado pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Cacoal (CMEC), o evento é direcionado a mulheres empreendedoras, empresárias, profissionais liberais e aspirantes ao empreendedorismo, oferecendo uma experiência intensa de 3 horas e 30 minutos de conteúdo prático e transformador.
O Elas Decidem 2026 vai além de um encontro motivacional e se consolida como um movimento focado em liderança, posicionamento e finanças, pilares essenciais para uma atuação mais segura, estratégica e sustentável no mercado. A proposta é trabalhar a mentalidade empreendedora, a gestão inteligente do dinheiro e a construção de uma imagem alinhada aos objetivos profissionais, preparando as participantes para um novo ciclo de crescimento e prosperidade.
A programação contará com a participação de quatro profissionais de destaque, que abordarão temas fundamentais para a tomada de decisões no ambiente empresarial:
Rafaela Angelo, com a temática Liderança, destacando que liderar pessoas é, acima de tudo, liderar resultados;
Danielle Maklouf, que falará sobre Finanças Empresariais, reforçando que lucro não é sorte, mas método;
Thalitta Cota, abordando Finanças Pessoais, com foco na organização financeira como ferramenta para decisões mais assertivas e;
Michelli Hoffmann, que tratará de Posicionamento, enfatizando que posicionar-se vai além da imagem e envolve decisão estratégica.
Além do conteúdo técnico, o evento também se propõe a ser um espaço de conexão, troca de experiências e fortalecimento da rede feminina empreendedora em Cacoal e região, incentivando o protagonismo das mulheres no cenário econômico e social.
O investimento para participação é de R$ 107,00, acrescido de taxa de 10%, com vagas limitadas.
De acordo com o CMEC Cacoal, o Elas Decidem 2026 representa uma oportunidade para que mulheres assumam o controle de suas decisões, fortaleçam seus negócios e construam trajetórias mais sólidas, conscientes e estratégicas.
