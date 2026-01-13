EMPREENDEDORISMO

Evento “Elas Decidem 2026” reúne mulheres em imersão sobre liderança, finanças e posicionamento em Cacoal

Realizado pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Cacoal (CMEC), o evento é direcionado a mulheres empreendedoras, empresárias, profissionais liberais e aspirantes