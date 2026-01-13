80 pessoas começarão tratamento para perder peso, em Vilhena

Publicada em 13/01/2026 às 10h21
Começa no mês que vem, em Vilhena, o tratamento dos primeiros pacientes inscritos no Programa de Emagrecimento lançado pela prefeitura. Quando a ação foi anunciada, no mês passado, leitores do FOLHA DO SUL em outras cidades da região pediram informações, mas o site descobriu que somente moradores de Vilhena serão atendidos.
Com base em relatórios das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), pacientes com obesidade, enfrentando doenças decorrentes do sobrepeso, como diabetes e pressão alta, foram selecionados e avaliados por médicos endocrinologistas. Dos 120 que se inscreveram, apenas 80 começarão o tratamento, previsto para começar na primeira quinzena de fevereiro.
Além das “canetinhas emagrecedoras”, as pessoas que iniciarão o programa contarão com a orientação de profissionais de várias áreas, como nutricionista, educador físico e psicólogo. A previsão é de que o gasto com cada um, durante os 6 meses do programa, incluindo apenas a medicação, chegue a R$ 10 mil.
Uma academia da cidade já ofereceu vagas para que os participantes da iniciativa façam os exercícios que devem acompanhar o tratamento. Junto com a perda de peso, os pacientes também devem se livrar das causadas pela obesidade.
