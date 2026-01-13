Sine Municipal de Porto Velho disponibiliza mais de 30 vagas para o mercado de trabalho

Publicada em 13/01/2026 às 10h09
Mais de 30 vagas de emprego estão sendo disponibilizadas nesta segunda-feira (12) pelo Sine Municipal de Porto Velho. Entre elas, há 20 oportunidades para profissionais com ensino médio, oito para quem possui ensino fundamental e outras seis vagas sem exigência de grau de escolaridade, totalizando 34 oportunidades.
Dentre os novos postos de trabalho, o Sine está ofertando vagas para designer de sobrancelhas, atendente de lanchonete, auxiliar de sushiman, empregada doméstica, ajudante de obras e pedreiro.
Os profissionais interessados devem comparecer ao Sine Municipal, localizado na Rua General Osório, nº 81, Centro de Porto Velho, ou à Praça CEU, na Rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706–1770, bairro Juscelino Kubitschek (JK), zona Leste da cidade.
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, sendo necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de escolaridade. A consulta de vagas ou o envio de currículos pode ser feito pelo site https://www.portovelho.ro.gov.br/sine/vagas ou pelo telefone (69) 3216-3331, para mais informações.
Vagas para Ensino Médio:
03 Açougueiros
02 Esteticistas
02 Designers de Sobrancelhas
02 Serviços Gerais
02 Atendentes de Lanchonete
02 Auxiliares de Sushiman
02 Mecânicos de Manutenção Especializada I e III
01 Inspetor END N2
01 Confeiteira
01 Vendedor Interno
01 Operador de Atendimento
01 Auxiliar de Mecânico
Vagas para Ensino Fundamental:
04 Empregadas Domésticas
02 Entregadores de Água e Gás
01 Churrasqueiro
01 Caseiro
Vagas sem exigência de escolaridade:
03 Auxiliares de Cozinha
01 Ajudante de Obras
01 Pedreiro
01 Cozinheira
