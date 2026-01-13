Com foco em integração, eficiência e resultados, governo de RO consolida melhorias em gestão previdenciária

Publicada em 13/01/2026 às 10h17
Desde 2019, o governo de Rondônia vem implementando medidas que fortaleceram e consolidaram o sistema previdenciário estadual como referência nacional em governança. Com uma gestão moderna e financeiramente saudável, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) assegura equilíbrio atuarial, previsibilidade e segurança no pagamento das aposentadorias e pensões.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as medidas implementadas ao longo do período permitiram modernizar processos, valorizar pessoas, ampliar a transparência e garantir que cada ato de gestão tivesse propósito e entrega para quem ajudou e ajuda a construir Rondônia todos os dias. “Uma gestão integrada, eficiente e com planejamento são a essência de uma previdência pública forte, moderna e preparada para o futuro”, salientou.
MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
O estado de Rondônia promoveu a reforma previdenciária através da Lei Complementar n. 1.100, 18 de outubro de 2021, em conformidade com a Emenda Constitucional n. 103/2019, que atualizou as regras de aposentadorias e pensões, além de redefinir a estrutura organizacional do Iperon, permitindo a instituição de órgãos colegiados essenciais ao fortalecimento da governança previdenciária. Na sequência desse processo de modernização institucional, a reestruturação do processo de Avaliação Atuarial permitiu maior celeridade, tempestividade e a realização de revisões semestrais, garantindo análises mais atualizadas das obrigações financeiras do sistema a curto, médio e longo prazo.
Conjunto de ações de proximidade com a sociedade são desenvolvidas no mês alusivo à criação do Iperon
Na mesma direção, a Lei n. 5.111/2021 instituiu o Plano de Amortização do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), estabelecendo diretrizes financeiras de longo prazo para assegurar o equilíbrio do sistema.
TRANSPARÊNCIA E DIÁLOGO
Com a implementação do “Abril Verde” no mês alusivo à criação do Instituto, passou-se a promover um conjunto de ações de proximidade com a sociedade. Entre elas, destaca-se a realização da audiência pública anual, em que são apresentados o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e os dados da Avaliação Atuarial, ampliando a transparência e o diálogo com a população.
O Iperon também realizou o Censo Previdenciário, que alcançou adesão de 92,94% dos servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas. A medida contribuiu para maior precisão das informações, melhoria dos processos e segurança para concessão de benefícios.
ATENDIMENTO E SERVIÇOS AO SEGURADO
Reforçando o seu compromisso com os beneficiários, atuando com mais celeridade e redução do tempo de concessão, de 2019 a 2025, o Iperon concedeu 6.647 aposentadorias e pensões. Outro ponto importante de aproximação foi o projeto Iperon Perto de Você realizou 5.019 atendimentos entre 2023 e 2025, levando informação e serviços diretamente aos servidores de 19 municípios. A partir de 2024, o Instituto realizou a instalação e atendimento de perícia previdenciária diretamente pelo Iperon.
O compromisso com o futuro também se reflete na valorização dos servidores que compõem o quadro do Instituto. Como base das políticas de valorização dos servidores da casa, foram revisados processos e gestão de pessoas, o que resultou na maior atenção aos direitos de servidores, como as licenças-prêmio, investimento em capacitação das equipes e conselhos que compõe a estrutura do instituto e na reforma da infraestrutura para oferecer ambientes de trabalho mais funcionais.
DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS
Entre janeiro de 2023 e setembro de 2025, a carteira do Instituto apresentou rentabilidade acumulada de 34,56%. Nesse mesmo período, a relação risco-retorno dos investimentos apresentou melhoria significativa, com o Value at Risk (VaR) reduzindo-se de 2,86% para 1,05%, indicando menor exposição ao risco sem comprometer o desempenho. Nesse período, o Fundo Previdenciário do Iperon registrou crescimento aproximado de 194,5% em seu patrimônio, alcançando a 8ª posição no ranking nacional entre os RPPS estaduais.
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A modernização, tecnologia e inovação foram grandes objetivos do Iperon nesse período. Com isso, o governo de Rondônia realizou a modernização e aquisição de infraestrutura de TI, com melhorias nas rotinas de atendimento e segurança da informação, realizou a migração de data center e sistemas para a nuvem, ampliando segurança e disponibilidade, além de estar em processo de implantação do SISPREV e DATAPREV, novos softwares que auxiliam na consulta e validação de informações para uma melhor gestão previdenciária. Além disso, também encontra-se em andamento a reforma do prédio sede, proporcionando melhor estrutura física para atendimento ao público e para as equipes internas.
REFERÊNCIA NACIONAL
Em 2019, o Iperon, seguindo orientações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), conquistou a certificação Nível I do Pró-Gestão, programa do Ministério da Previdência que avalia os RPPS em Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária. Em 2022, o Instituto alcançou o Nível IV, patamar máximo da certificação. Em 2025, reafirmou seu compromisso com as boas práticas previdenciárias ao manter o Nível IV, tornando-se referência entre os regimes próprios estaduais.
Congresso Rondoniense de RPPS reuniu mais de 1.500 participante nas edições realizadas em 2024 e 2025
CONGRESSO RONDONIENSE
O Iperon também exerce papel de colaboração e troca com outros RPPS de Rondônia e de todo o Brasil, compartilhando boas práticas e resultados de excelência. Com o objetivo de ampliar esse fortalecimento, idealizou e passou a promover o Congresso Rondoniense de RPPS, cujas edições realizadas em 2024 e 2025 reuniram mais de 1.500 participantes. Os eventos consolidaram-se como espaço de troca de conhecimento, capacitação e discussão das melhores práticas de gestão previdenciária.
Outra ação de aproximação com a sociedade foi a I Corrida de Rua do Iperon, que fez parte das comemorações de aniversário do Iperon durante o “Abril Verde”, e que reuniu 500 participantes com o intuito de reforçar o vínculo do Instituto com a comunidade, além do caráter solidário, já que foram arrecadados 504,900 quilos de alimentos não perecíveis e aproximadamente 450 kits de higiene pessoal direcionados para doação a pessoas em situação de vulnerabilidade social.
