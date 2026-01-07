Ex-prefeito abre mão de pré-candidatura a governador, futuro político do deputado Maurício, ex-presidente da Ale-RO governador?

Publicada em 07/01/2026 às 14h00
Eleições – A definição do quadro de pré-candidatos a governador já é bem diferente de meses atrás. E a informação na mídia regional, que o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, presidente regional do PSDB, de desistir de concorrer à sucessão estadual para optar pela Câmara Federal muda de forma considerável a disputa pelo cargo executivo máximo em Rondônia, pois Hildon era um pré-candidato com chances enormes de conseguir se eleger, pois, deixou a prefeitura, em janeiro de 2025, com aprovação acima de 70% dos entrevistados, em pesquisas realizadas por institutos especializados na área. Com Hildon fora a disputa deverá ser mais equilibrada, porque ele estava entre os favoritos e liderando as consultas públicas.
Futuro – Caso realmente abra mão da pré-candidatura a governador, Hildon, segundo o noticiário regional, optará pela disputa de uma das oito cadeiras da Câmara Federal, sendo que, quatro deles já declararam que serão candidatos à reeleição: Lúcio Mosquini (MDB), coronel Chrisóstomo Moura (PL), Rafael O Fera (Podemos) e Thiago Flores (Republicanos). O deputado Maurício Carvalho (UB), quarto mais bem votado (32.636) nas eleições de 2022, segundo informações publicadas na mídia eletrônica estadual, tem pretensões de concorrer a governador, e já estaria lançando sua pré-candidatura.
Futuro II – Maurício é oriundo de uma família tradicional na política regional. O pai, Aparício, foi vereador em Porto Velho, deputado federal e vice-governador. A irmã, Mariana, vereadora na Capital e deputada federal. Em 2024 Mariana foi candidata a prefeita em Porto Velho e, apesar de chegar ao segundo turno na condição de favorita, acabou perdendo as eleições para Leo Moraes, que preside o Podemos no Estado, em uma eleição histórica. Hoje Maurício teria uma reeleição sem muitas dificuldades, mas caso opte pela candidatura a governador, como vem sendo noticiado desde o início da semana, será um “salto no escuro”, mas facilitaria a volta de Mariana ao processo político-eleitoral, porque ela teria muitas chances de voltar à Câmara Federal.
Laerte – A discussão sobre política em uma roda de amigos, amantes do tema, teve como tema central o experiente deputado estadual Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), que já foi prefeito de Alvorada do Oeste em mais de um mandato e presidente da Associação Rondoniense dos Municípios (Arom). Laerte está no terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa, presidiu o Parlamento Amazônico, onde hoje é Secretário Geral e também já foi Líder do Governo na Ale-RO. Com toda a bagagem citada, fica a pergunta: Laerte será candidato a mais um mandato de deputado estadual ou irá buscar novos horizontes na política como uma candidatura a governador?
Futuro – A movimentação no PSD, presidido no Estado pelo ex-senador Expedito Júnior, a princípio, tem Laerte como candidato a mais uma reeleição, e que certamente não terá nenhuma dificuldade para conseguir o objetivo. Mas o que se questiona é sobre a possibilidade de Laerte buscar uma das oito vagas à Câmara Federal, ou mesmo uma candidatura majoritária ao Governo do Estado, pois tem perfil e bagagem eleitoral para isso. Com passagem pelo executivo (Prefeitura de Alvorada do Oeste), onde deixou uma ampla folha de bons serviços prestados, realmente Laerte tem perfil e capacidade para disputar a sucessão estadual e, caso tenha um vice de Porto Velho, por exemplo, que seja bom de voto, ele tem sim, muitas chances de sucesso nas Eleições Gerais de outubro próximo.
Respigo
O MDB tem na Assembleia Legislativa dois deputados, Luís (Schincaglia), o Dr. Luís do Hospital. Ambos estariam de malas prontas para se filiarem a outros partidos +++ O MDB, que já foi o maior partido do Brasil está em processo de extinção. O problema não é somente regional, mas nacional +++ As eleições deste ano deverão provocar uma retomada nacional do partido. Em Rondônia, desde a saída do ex-governador Valdir Raupp o partido vem numa descendente +++ Janela Partidária, que permite que deputados mudem de partido sem perder o mandato será de 7 de março a 5 abril +++ os deputados estaduais Luizinho Goebel e Taíssa Sousa, ambos do Podemos também deverão buscar novas siglas partidárias. Luizinho foi reeleito e Taíssa eleita em 2022 pelo PSC +++ O deputado estadual Ismael Crispin, se reelegeu em 2022 com mais de 23 mil votos, terceiro mais bem votado, pelo PSB. Crispin já passou pelo MDB e se hoje está no PP +++ A privatização da BR 364 não foi um bom negócio para Rondônia nas áreas política e econômica. O abastecimento de verduras e outros alimentos oriundos de outros Estados, eleva os preços dos produtos, que chegam ao Estado via rodoviária. A expectativa é de gastos maiores nos supermercados, por exemplo, devido a ao pedágio, que certamente será acrescido ao transporte. A cobrança terá início na segunda-feira (12).
+ Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, e datas não menos importantes, não pode faltar o Chopp Colônia, o melhor do Brasil.
+ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9 9231.2322 e 9.9231.5970
Comentários
Seja o primeiro a comentar!