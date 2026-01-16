Espanha: Hotspot com palavra

Publicada em 16/01/2026 às 15h27
O alerta ontem acionado quando um avião da Turkish Ailines sobrevoava o Mediterrâmneo, em direção a Espanha, teria sido motivado por uma rede de Wi-Fi que continha a palavra bomba, relata o El National
Segundo este meio espanhol, dois aviões militares da OTAN foram acionados para escoltar o avião turco, depois de um passageiro ter criado um hotspot com um nome que representava uma "ameaça de bomba".
O incidente aconteceu, vale lembrar, na manhã desta quinta-feira (15), quando a aeronave da Turkish Airlines, que partira de Istambul, começou a ser escoltado por aviões militares espanhóis e franceses sobre o mar Mediterrâneo.
O voo TK1853, um Airbus 321, pousou no aeroporto El Prat, e teve de ser reencaminhado para uma zona de segurança, para que o aeroporto pudesse retomar a normalidade das suas operações.
Ao pousar, foi cercado pela polícia, sendo que no interior do avião estavam 148 passageiros e sete tripulantes de bordo.
Segundo agora revela o diretor de comunicação da companhia aérea, Yahya Üstün, o nome de rede de ponto de acesso Wi-Fi incluía a frase "Tenho uma bomba, vão todos morrer".
O incidente levou a que "os procedimentos necessários fossem imediatamente iniciados, de acordo com os protocolos de segurança de voo".
Todos os passageiros foram levados para a sala de contingência na zona aeroportuária do aeroporto após desembarcarem em segurança da aeronave e cães farejadores foram chamados para inspecionar o aparelho.
Recorde-se que não foram encontrados explosivos durante a busca realizada pela polícia da Guarda Civil espanhola.
