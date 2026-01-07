Emenda de Jean Mendonça garante recursos para zerar fila de ressonância magnética em Pimenta Bueno

Publicada em 07/01/2026 às 08h20
A Secretaria Municipal de Saúde de Pimenta Bueno deverá receber um reforço financeiro de R$ 415.145,00 para custear exames de ressonância magnética e reduzir a demanda reprimida no município. O recurso foi destinado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Jean Mendonça e tem como objetivo viabilizar a eliminação da fila de espera pelo procedimento.
De acordo com informações divulgadas pelo parlamentar, a destinação da emenda ocorreu após solicitações apresentadas por vereadores do município, que apontaram a necessidade de ampliar o acesso aos exames diante da urgência enfrentada por pacientes da rede pública. O deputado afirmou que, na área da saúde, a demora pode comprometer diagnósticos e tratamentos, razão pela qual a demanda foi priorizada.
O montante foi direcionado especificamente à Secretaria Municipal de Saúde, que ficará responsável pela execução da ação. Segundo Jean Mendonça, os trâmites administrativos seguem em andamento para a liberação da ordem bancária, etapa necessária para que a Prefeitura possa utilizar o recurso e dar andamento à contratação dos serviços necessários.
Com a liberação financeira, a expectativa é que o município consiga atender pacientes que aguardam pelo exame, integrando a medida às ações já desenvolvidas pela gestão municipal na área da saúde pública.
