Emenda de Ieda Chaves garante trator cabinado para agricultura familiar em Espigão do Oeste

Publicada em 09/01/2026 às 13h50
O fortalecimento da estrutura produtiva da agricultura familiar em Espigão do Oeste foi ampliado com a destinação de recursos para a aquisição de um novo equipamento agrícola. A Associação dos Produtores Rurais da Ponte Bonita, localizada na Comunidade Ponte Bonita, foi contemplada com um trator cabinado de 90 cavalos de potência, que deverá ser incorporado às atividades desenvolvidas pelos agricultores da região.
O investimento é resultado de uma emenda parlamentar no valor de R$ 320 mil, destinada pela deputada estadual Ieda Chaves. O recurso foi direcionado especificamente para atender às demandas da APRUPOB, associação que reúne produtores rurais locais e atua no apoio à agricultura familiar no município.
Com a chegada do equipamento, a expectativa é de ampliação da capacidade operacional no campo, com impacto direto nas condições de trabalho e na produtividade das propriedades atendidas pela associação. O trator deverá ser utilizado em atividades de preparo do solo, manejo agrícola e apoio às rotinas produtivas dos associados.
A entidade é presidida por Gilmar Guedes, que coordena as ações da associação na Comunidade Ponte Bonita. Segundo o planejamento apresentado, o equipamento passa a integrar a estrutura coletiva de apoio aos produtores, contribuindo para a mecanização das lavouras e para o fortalecimento da produção rural local.
A destinação do recurso integra as ações parlamentares voltadas ao setor produtivo rural em Rondônia, com foco no apoio direto a associações e agricultores familiares em diferentes regiões do estado.
