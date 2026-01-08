Edevaldo Neves participa de confraternização em Rio Crespo e discute demandas com servidores e lideranças

Publicada em 08/01/2026 às 08h40
A presença institucional do deputado estadual Edevaldo Neves em Rio Crespo resultou no fortalecimento do diálogo com servidores públicos e lideranças locais, além do encaminhamento de parcerias voltadas a áreas consideradas estratégicas para o município. Durante a agenda, foram discutidas demandas apresentadas por representantes das secretarias e por agentes envolvidos na administração local.
O parlamentar participou de uma confraternização que reuniu servidores das Secretarias Municipais de Agricultura e de Obras. O encontro teve caráter institucional e foi marcado por ações de integração entre os participantes, com destaque para o reconhecimento do trabalho desenvolvido diariamente pelos profissionais que atuam nessas pastas.
Ao longo da visita, Neves manteve conversas com servidores e lideranças locais, ocasião em que foram ouvidas solicitações relacionadas às necessidades do município. Segundo o deputado, o diálogo direto com os profissionais e representantes locais é utilizado como instrumento para orientar ações e iniciativas voltadas à população.
Também foram tratadas, durante a passagem pelo município, iniciativas de cooperação com o Clube do Laço de Rio Crespo. A articulação busca apoiar atividades ligadas ao esporte e à preservação de tradições culturais, com foco em ações de lazer e convivência comunitária.
A agenda em Rio Crespo integra uma série de visitas realizadas pelo parlamentar a municípios de Rondônia, com o objetivo de acompanhar demandas locais, ampliar parcerias institucionais e manter interlocução permanente com diferentes setores da sociedade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!