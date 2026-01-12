Dupla de moto furta motocicleta estacionada em Rolim de Moura

Publicada em 12/01/2026 às 08h50
Uma motocicleta foi furtada na madrugada deste domingo (11), por volta das 0h34, na Avenida Recife, em Rolim de Moura.
Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, o veículo havia sido estacionado em frente a um endereço residencial e, ao retornar ao local, a motocicleta já não estava mais onde havia sido deixada.
Imagens de câmeras de segurança próximas ao local ajudaram a esclarecer a dinâmica do crime. Pelas gravações, é possível observar que dois indivíduos chegaram em uma motocicleta Honda Fan de cor branca, se aproximaram rapidamente e realizaram o furto, fugindo em seguida.
A guarnição policial esteve no local, realizou diligências na região, porém os suspeitos não foram localizados até o momento. A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).
A motocicleta furtada é uma Honda Bros vermelha, placa OHS1C63, que já foi cadastrada com restrição de furto/roubo no sistema policial.
Qualquer informação que possa ajudar na localização do veículo ou dos autores pode ser repassada de forma anônima à polícia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!