Deputado Jean Mendonça garante R$ 600 mil para reforma da UBS de Primavera de Rondônia

Publicada em 06/01/2026 às 08h10
A Unidade Básica de Saúde de Primavera de Rondônia teve assegurado um investimento público no valor de R$ 600 mil, formalizado por meio de nota de empenho destinada à reforma da estrutura física do prédio. Com a garantia orçamentária, o município passa a avançar para a etapa administrativa seguinte, voltada à liberação da ordem bancária necessária para o início das obras.
A destinação do recurso ocorreu a partir de articulação institucional envolvendo o deputado estadual Jean Mendonça, a administração municipal e representantes do Legislativo local.
A iniciativa contou com a participação do prefeito Lucas Nunes, além dos vereadores Júnior Lanzani, Professor Fábio e Lucinho da P1, que atuaram conjuntamente na demanda apresentada para a melhoria da unidade de saúde.
Com o empenho efetivado, a prefeitura aguarda apenas os trâmites financeiros finais para dar início à reforma da UBS, que atende a população do município.
O processo segue dentro dos procedimentos legais exigidos para a execução do investimento público, permitindo que a obra seja iniciada assim que os recursos forem liberados.
