Deputado Fernando Máximo reforça parceria e garante novos recursos para a APAE de São Miguel do Guaporé

Publicada em 06/01/2026 às 15h49
Porto Velho (RO) - O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) realizou uma visita institucional à APAE de São Miguel do Guaporé, onde destacou o envio de recursos destinados ao fortalecimento das atividades desenvolvidas pela entidade no município.
Durante a agenda, o parlamentar ressaltou a importância do trabalho social realizado pela APAE e elogiou o empenho da equipe. “Eles fazem um trabalho espetacular. Parabéns pelo seu trabalho”, afirmou Fernando Máximo ao se dirigir aos profissionais da instituição.
A diretora da APAE, Katia Maria Ferreira, agradeceu o apoio e enfatizou que os recursos beneficiam não apenas São Miguel do Guaporé, mas também outras APAEs do estado. Segundo ela, a parceria tem impacto direto na melhoria do atendimento aos alunos e reforça a cooperação entre o poder público e as instituições sociais. “Sou muito agradecida a essa parceria público-privada”, declarou.
O vereador Marcos Miguel também manifestou gratidão ao deputado, destacando a seriedade na aplicação dos recursos e a qualidade da estrutura da instituição. Ele ressaltou o compromisso do parlamentar com as pautas da inclusão e do fortalecimento das entidades que atendem pessoas com deficiência.
Já a vereadora Celma do Lebrão agradeceu a visita e afirmou que a presença do deputado no município sempre resulta em boas notícias para a população. Representantes da comunidade e colaboradores da APAE também reconheceram a importância dos investimentos, ressaltando que o crescimento da instituição ocorre graças à união de esforços e parcerias.
Encerrando a visita, Fernando Máximo reafirmou o compromisso com a APAE de São Miguel do Guaporé e anunciou que novos recursos já estão garantidos para o próximo ano. “Tamo junto e garantindo recurso pro próximo ano de novo, aqui pra APAE, em São Miguel do Guaporé. Deus abençoe!”, concluiu.
