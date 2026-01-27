ICMS

Deputado Delegado Camargo defende produtores rurais e propõe redução do ICMS sobre gado em pé em Rondônia

A indicação foi encaminhada ao chefe do Poder Executivo Estadual, com extensão à Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), e defende a diminuição da alíquota do imposto de 12% para 4%