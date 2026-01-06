Deputado Cirone propõe ampliação do Programa Prato Fácil para pacientes e acompanhantes

Publicada em 06/01/2026 às 09h15
O deputado estadual Cirone Deiró apresentou proposta ao Governo do Estado, à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), para que o Programa Prato Fácil atenda também pacientes em tratamento fora de seu município de origem e seus acompanhantes. O programa estadual, criado em 2020 e implementado em 2021, oferece refeições completas pelo custo simbólico de R$2,00, aos beneficiários.
De acordo com Cirone, o Prato Fácil se consolidou como uma política pública essencial para a segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, o programa já beneficia cidadãos inscritos no CadÚnico, aposentados de baixa renda e beneficiários do BPC. Na avaliação do deputado, as pessoas que moram no interior, que precisam se deslocar até Porto Velho, em busca de tratamento especializado, também devem ser beneficiadas pelo programa.
Conforme relatos de pessoas que procuraram o deputado, reivindicando a criação de um programa de apoio alimentar, muitos pacientes não têm condições financeiras de arcar com as despesas de alimentação da viagem. “Tivemos conhecimento dessa situação e constatamos a possibilidade de propor esta medida legislativa, como resposta concreta a essa necessidade social”, disse o deputado.
A proposta busca priorizar que restaurantes e estabelecimentos localizados nas proximidades dos hospitais estaduais sejam credenciados, de forma a atender com eficiência e rapidez a necessidade desses pacientes e seus acompanhantes. “Trata-se, portanto, de uma medida de justiça social, que alia saúde, dignidade e segurança alimentar, garantindo que pessoas em tratamento médico e seus acompanhantes tenham acesso a refeições saudáveis a preço acessível, enquanto atravessam situações de fragilidade”, explicou Cirone.
