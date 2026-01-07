Deputado Cirone Deiró confirma apoio para setor produtivo em 2026

Publicada em 07/01/2026 às 11h12
O fortalecimento do setor produtivo continuará sendo prioridade para o deputado estadual Cirone Deiró, em 2026. Ele afirmou que dará sequência a viabilização de recursos para a agricultura familiar, apoiando o cultivo do café, do cacau, da piscicultura, da suinocultura, da fruticultura e de diversas outras culturas da região. O médio e o grande produtor também receberão apoio. “Trabalhamos no sentido de contribuir com o aumento da geração de renda das famílias rondonienses e consequentemente com uma melhor qualidade de vida”, disse.
Durante o ano de 2026, segundo Cirone, novas associações rurais serão contempladas com recursos para a aquisição de placas de energia solar, tratores, máquinas de colher e de secar café, além de diversos outros equipamentos e implementos agrícolas. “Um de nossos principais objetivos, como deputado, é defender aqueles que acordam cedo, para trabalhar e ajudar nosso estado a crescer”, afirmou.
Cirone disse que continuará trabalhando em parceria com o governador, coronel Marcos Rocha, com foco nas prioridades de cada município. “Vamos assegurar recursos, por meio de emendas parlamentares e também levar ao conhecimento do governador, as reais necessidades das pessoas”, disse o deputado. Ele explicou que o principal objetivo é fazer com que as políticas públicas cheguem a quem realmente precisa.
O apoio às pessoas com deficiência, ao Hospital São Daniel Comboni, a reforma e ampliação de escolas municipais e estaduais, ao esporte e a execução de obras, em diversas áreas, também estão entre as prioridades do deputado.
Quanto ao trabalho realizado durante o ano de 2025, Cirone disse que o resultado foi altamente positivo. Os recursos assegurados por ele garantiram a execução de obras de pavimentação asfáltica, construção de salas de aula, pontes, recuperação de estradas, além de várias outras ações, como a construção de um centro de diagnóstico do câncer, no município de Cacoal, que vai atender pacientes de todo o estado de Rondônia.
