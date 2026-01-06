Publicada em 06/01/2026 às 10h00
O transporte escolar de Chupinguaia deverá contar com reforço a partir de 2026 com a aquisição de um micro-ônibus destinado à rede educacional do município. O investimento, no valor de R$ 659.172,70, já foi empenhado e tem como objetivo ampliar o acesso dos estudantes às unidades de ensino, além de oferecer melhores condições de deslocamento aos alunos.
A liberação do recurso permitirá a compra de um veículo voltado exclusivamente ao atendimento escolar, fortalecendo a logística do transporte educacional e contribuindo para maior segurança no trajeto diário dos estudantes. A medida integra ações voltadas ao planejamento do próximo ano letivo, com foco na melhoria da infraestrutura educacional.
De acordo com o deputado estadual Cássio Gois, a aplicação dos recursos na área da educação representa um avanço direto nas oportunidades oferecidas aos alunos da rede pública. O parlamentar destacou que investimentos estruturais refletem no desenvolvimento educacional e no atendimento de quem mais necessita do serviço público.
A iniciativa é resultado de articulação institucional e reforça a política de fortalecimento do ensino por meio de melhorias no transporte escolar, considerado um dos pilares para garantir frequência, segurança e acesso à educação básica no município.
