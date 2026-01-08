Deputado Alan Queiroz destina R$ 75 mil para reforçar atendimento odontológico em Candeias do Jamari

Publicada em 08/01/2026 às 08h40
O atendimento odontológico da rede pública de Candeias do Jamari recebeu um reforço financeiro de R$ 75 mil destinados à aquisição de insumos e equipamentos. O investimento foi viabilizado por meio de emenda do deputado estadual Alan Queiroz e tem como objetivo ampliar a estrutura disponível para os serviços de saúde bucal oferecidos à população do município.
Segundo a informação divulgada pelo parlamentar, os recursos permitirão a melhoria das condições de trabalho das equipes odontológicas, além de impactar diretamente a qualidade do atendimento prestado nos serviços públicos de saúde. A destinação orçamentária foi realizada para garantir mais estrutura e melhores condições no atendimento aos moradores da cidade.
A iniciativa partiu de uma solicitação apresentada por Naldo do B&B, que levou a demanda ao gabinete do deputado. De acordo com o parlamentar, a ação integra o conjunto de investimentos voltados ao fortalecimento da saúde pública municipal, com foco na ampliação da oferta de serviços essenciais.
Ainda conforme a comunicação do mandato, a aplicação dos recursos busca assegurar maior dignidade no atendimento odontológico e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população atendida pela rede pública de Candeias do Jamari.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!