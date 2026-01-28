De maiô cavado, Paolla Oliveira rouba a cena na quadra da Grande Rio: “Maravilhosa”

Publicada em 28/01/2026 às 10h42
A noite de ensaio da Acadêmicos do Grande Rio em Duque de Caxias, nesta terça-feira (27), ganhou contornos de espetáculo. À frente da escola como rainha de honra, Paolla Oliveira foi recebida com entusiasmo pelo público ao mostrar samba firme, presença cênica e sintonia com a bateria.
Para a ocasião, a atriz escolheu um figurino que destacou o vínculo com a agremiação: um maiô cavado, fio-dental, com o símbolo da escola. Solteira, Paolla chamou atenção pela segurança em cena e pelo carisma que costuma marcar suas aparições no Carnaval.
Após o ensaio, a atriz comentou o momento nas redes sociais. “Caxias, obrigada pela generosidade de sempre. Me sinto em casa. Essa energia contagiante vai brilhar na avenida!”, escreveu no Instagram.
A publicação rendeu uma sequência de mensagens de carinho de colegas famosos. Ivete Sangalo resumiu em “deusa maravilhosa”, enquanto Grazi Massafera elogiou: “linda, maravilhosa”. Já Taís Araújo foi além: “Eu vejo e abro um sorriso de alegria e de amor. Te amo, Paolla, e sei o quanto você ama e respeita o carnaval, sua cultura e seu povo”.
O ensaio também reuniu outros nomes conhecidos. Virginia Fonseca, que atualmente ocupa o posto de rainha de bateria da escola, acompanhou a atividade ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, além da mãe, Margareth Serrão.
Outro destaque da noite foi Ludmilla, que prestigiou a esposa Brunna Gonçalves, musa da Grande Rio. A cantora ainda apresentou uma versão especial do hit Bota, adaptada ao ritmo de samba, acompanhada pela bateria da escola.
Também marcaram presença no ensaio Alane Dias, Adriana Bombom, Luciane Santinha, Thainá Oliveira, Tati Minerato, Jaqueline, Gardenia Cavalcanti, Pocah e Karen Lopes, reforçando o clima de festa e expectativa para o desfile.
