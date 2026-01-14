Confúcio Moura rejeita extremismo de Maduro, lembra que já trabalhou com Bolsonaro e diz ter o “maior respeito” pelo ex-presidente

Publicada em 14/01/2026 às 10h01
O senador de Rondônia Confúcio Moura (MDB), único integrante da bancada federal do estado alinhado ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou publicamente que não se identifica com posições extremistas e que sua atuação política é pautada pelo diálogo, pela convivência institucional e pelo foco em necessidades objetivas da população.
As declarações foram feitas em manifestação na qual o parlamentar abordou sua trajetória no Congresso Nacional, sua relação com diferentes espectros políticos e sua forma de atuação no Parlamento. Ao tratar do tema, Confúcio Moura relatou ter mantido relação institucional com o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o período em que ambos exerceram mandatos como deputados federais.
“Eu trabalhei com o Bolsonaro também. Ele foi meu colega deputado 10 anos. A gente era vizinho de gabinete”, afirmou o senador. Segundo ele, a convivência ocorreu de forma respeitosa. “O maior respeito por ele também, sem problema nenhum”, acrescentou.
Na sequência, Confúcio Moura deixou clara sua posição contrária a posturas consideradas extremas no campo político. “Eu só não gosto de extremismo. Nem gosto do Maduro, que era comunista, e também nem gosto dos extremistas de direita”, declarou. O senador também ressaltou que evita confrontos verbais e embates pessoais no exercício do mandato. “Eu não gosto de bate-boca. Eu não brigo com ninguém”, disse.
Ao detalhar sua postura, o parlamentar afirmou que nunca recorreu a agressões ou ataques no ambiente político. “Eu nunca dei um tapa em ninguém. Eu nunca briguei com ninguém. Eu nunca xinguei ninguém. Eu nunca peguei um microfone lá em Brasília para atacar ninguém”, afirmou.
Confúcio Moura explicou que sua atuação no Senado é direcionada à discussão de demandas práticas e à busca de soluções. “Eu só falo das necessidades. O que é que precisa fazer? O que é que precisa fazer? Aí eu estou presente. É isso que eu faço lá. Meu trabalho é isso”, declarou.
O posicionamento também foi reforçado no próprio post do senador, na qual ele reiterou não se identificar com extremismos de esquerda ou de direita e destacou a convivência respeitosa com adversários políticos. No texto, Confúcio Moura afirmou que, para ele, a política deve ser baseada na capacidade de conviver com diferenças, ouvir e respeitar o outro, mantendo uma atuação voltada à serenidade, ao diálogo e à responsabilidade institucional.
