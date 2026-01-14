COLEGAS POR 10 ANOS

Confúcio Moura rejeita extremismo de Maduro, lembra que já trabalhou com Bolsonaro e diz ter o “maior respeito” pelo ex-presidente

Único aliado do governo Lula na bancada federal de Rondônia, senador do MDB diz priorizar diálogo, respeito e atuação focada em demandas concretas