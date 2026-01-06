Colisão entre motocicletas deixa dois feridos na zona leste

Publicada em 06/01/2026 às 08h50
Uma colisão entre duas motocicletas na noite desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, mobilizou equipes de resgate em Porto Velho. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Rio de Janeiro com a Rua Daniela, no bairro Lagoinha, zona Leste da capital.
Segundo relatos de testemunhas, dois jovens seguiam em uma motocicleta modelo CB300 pela Rua Daniela, no sentido bairro. Ao cruzarem a Avenida Rio de Janeiro, foram atingidos por outro veículo ocupado por um casal.
Testemunhas afirmaram que o casal teria avançado o sinal vermelho, interceptando a trajetória da CB300. A força do impacto lançou os ocupantes das motocicletas ao solo, causando ferimentos que exigiram intervenção médica imediata.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros no local. Um dos jovens da primeira moto e a mulher que estava no segundo veículo foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste.
