Cirone Deiró garante R$ 1,3 milhão para nova estrutura educacional em Novo Horizonte do Oeste

Publicada em 09/01/2026 às 13h40
Novo Horizonte do Oeste teve confirmado o aporte de R$ 1,3 milhão destinado à ampliação da estrutura da Escola Agrícola Chico Mendes, com a previsão de construção de um pavilhão que incluirá salas de aula, banheiros e uma quadra de areia.
O investimento busca fortalecer a infraestrutura educacional do município e ampliar as condições de ensino oferecidas pela unidade escolar.
O recurso foi viabilizado a partir de uma articulação institucional solicitada pelo vereador Diogo Padilha, que apresentou a demanda voltada à melhoria do espaço educacional.
A destinação do montante foi formalizada durante agenda institucional do deputado estadual Cirone Deiró no município, onde foram tratados temas relacionados a investimentos públicos e desenvolvimento local.
A iniciativa integra um conjunto de ações direcionadas à ampliação de equipamentos públicos em municípios do interior, com foco na educação e na oferta de espaços adequados para atividades pedagógicas e esportivas. A aplicação do recurso deverá permitir a expansão das atividades da escola agrícola, atendendo estudantes e a comunidade local.
