Cirone Deiró diz que pessoas com deficiência terão mais apoio em 2026

A defesa das pessoas com deficiência tem sido prioridade para o deputado estadual Cirone Deiró, desde o início de seu primeiro mandato. Em 2026, conforme o parlamentar, o trabalho será ainda mais fortalecido. Além de criar leis, realizar audiências públicas e outros eventos, ele assegurou recursos que resultaram em melhorias concretas no atendimento prestado pelas entidades do setor. “As obras são necessárias, mas não podemos deixar de cuidar das pessoas”, afirma o deputado.
As dificuldades enfrentadas por mães e filhos, na área da educação, receberam a atenção do deputado. Cirone idealizou a criação de um plano de ação, que contou com a participação do Tribunal de Contas do Estado e de diversas outras entidades, além de familiares de pessoas com deficiência e de especialistas na área. Com base no trabalho realizado, o Governo do Estado adotou medidas para aprimorar a educação inclusiva.
O Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic) conta com o apoio do deputado, tanto com a manutenção do atendimento, quanto com a ampliação dos serviços oferecidos. Recentemente, a entidade foi contemplada com a aquisição de equipamentos e com novas salas de aula.
Cirone é um dos principais parceiros do Centro de Reabilitação em Equoterapia do município de Cerejeiras, projeto desenvolvido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Dos R$ 800 mil já liberados para a execução da obra, R$ 500 mil foram assegurados pelo parlamentar.
A Escola Caminho de Luz, mantida pela APAE do município de Espigão do Oeste, também conta com o apoio de Cirone. O parlamentar destinou R$ 1.424.618,45 para a construção de novas salas de aula, reforma e outras melhorias na estrutura física da entidade.
O município de Alvorada do Oeste também conta com o apoio de Cirone, na construção de um centro para atendimento educacional da APAE, que vai oferecer sala de apoio psicopedagógico, de recursos multifuncionais, além de outros espaços especializados no atendimento às pessoas com deficiência. O Governo do Estado vai liberar R$790.648,16 para a execução da obra.
