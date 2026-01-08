Chrisóstomo pede ao presidente do STF remoção de Bolsonaro da cadeia por “condição de vulnerabilidade acentuada, típica da população idosa”

Publicada em 08/01/2026 às 14h30
O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) encaminhou ofício ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, solicitando providências relacionadas à situação de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, atualmente custodiado em unidade da Polícia Federal. O documento, de caráter institucional, foi datado de 7 de janeiro de 2025 e registrado sob o número 001/2026/GDCC, no gabinete do parlamentar.
No ofício, o deputado solicita o “acompanhamento institucional” da Presidência do STF na questão relativa à saúde do ex-presidente, com pedido expresso para que sejam adotadas medidas que assegurem a integridade física de Jair Bolsonaro, que tem 70 anos de idade. O parlamentar requer que a Presidência do Supremo solicite informações, determine providências e imprima celeridade à apuração do estado de saúde do ex-presidente.
Entre os pontos destacados no documento, Coronel Chrisóstomo menciona a possibilidade de remoção de Jair Bolsonaro da custódia da Polícia Federal para sua residência. Como alternativa, o deputado pede a garantia de assistência médica em tempo integral, com a adoção de diligências consideradas necessárias dentro das atribuições institucionais, citando o artigo 13, inciso II, como fundamento para as providências solicitadas.
O pedido é justificado, segundo o texto do ofício, em razão de uma queda recente sofrida pelo ex-presidente, episódio que, de acordo com o parlamentar, expõe sua saúde a riscos graves e imediatos. O documento ressalta que Jair Bolsonaro se encontra em condição de “vulnerabilidade acentuada”, característica atribuída à população idosa, na qual incidentes como quedas podem resultar em complicações severas, incluindo fraturas, lesões internas e deterioração rápida do estado geral de saúde.
Ainda conforme o ofício, o deputado aponta que a permanência em ambiente prisional, associada a limitações de mobilidade e a um suporte médico considerado inadequado para necessidades específicas, pode agravar o quadro de saúde do ex-presidente. O texto destaca a necessidade de medidas que assegurem proteção física e acompanhamento médico compatível com a idade e as condições clínicas mencionadas.
Além do documento formal encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, Coronel Chrisóstomo divulgou manifestação pública nas redes sociais na qual informou ter apresentado requerimento ao presidente do STF solicitando a remoção de Jair Bolsonaro da custódia da Polícia Federal para sua residência. Na publicação, o deputado reforça os argumentos relacionados à idade do ex-presidente e aos riscos associados a quedas em pessoas idosas.
Na mesma manifestação, o parlamentar cita dados do Ministério da Saúde para embasar o pedido. Segundo ele, as quedas são consideradas a terceira causa de mortalidade entre pessoas com mais de 65 anos no Brasil. De acordo com os números mencionados, em 2022 esse tipo de acidente teria resultado em 9.592 óbitos de idosos, totalizando 70.516 mortes no período de 2013 a 2022. O deputado afirma que esses dados demonstram a gravidade do problema e a urgência de intervenções de caráter protetivo.
O ofício é assinado por Coronel Chrisóstomo, na condição de deputado federal pelo PL de Rondônia, e encerra solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para garantir a integridade física e o acompanhamento adequado da saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.
