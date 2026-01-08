TRAUMATISMO CRANIANO

Chrisóstomo pede ao presidente do STF remoção de Bolsonaro da cadeia por “condição de vulnerabilidade acentuada, típica da população idosa”

Ofício encaminhado ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, solicita acompanhamento institucional, celeridade na apuração do estado clínico do ex-presidente e avalia possibilidade de transferência para residência ou garantia de assistência médica integral