Carreta do Hospital de Amor abre inscrições para realização de exames em Tarilândia

Por Assessoira
Publicada em 16/01/2026 às 08h19
A Prefeitura de Jaru informa que a Carreta do Hospital de Amor abriu inscrições para a realização dos exames de mamografia, preventivo, triagem de pele e avaliação bucal no distrito de Tarilândia.
Os interessados devem se dirigir ao Centro Diferenciado Izaltino de Andrade Lopes até a próxima sexta-feira (23), no período das 7h30 até as 17h30. No ato da inscrição, é necessário apresentar documentos pessoais (CPF e RG), Cartão SUS e comprovante de endereço.
A data e horário dos exames será informado posteriormente aos inscritos por meio do telefone de contato registrado no cadastro.
