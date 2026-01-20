Campeonato Rondoniense Sicredi 2026 segue com jogos no meio de semana

Publicada em 20/01/2026 às 08h50
O Rondoniense Sicredi 2026 começou e entregou todas as expectativas para bons jogos, a rodada inaugurau fechou com três jogos, em Porto Velho no Aluízio Ferreira a partida terminou 2 a 2 entre o Gazin Porto Velho e Rondoniense, mesmo com a desvantagem de dois gols o Rondoniense conseguiu somor um ponto com a Locomotiva, na partida destaque para o artilheiro Luan Viana com dois gols logo na estreia.
Também no sábado, em Cacoal a Cacoalense com uma equipe jovem, vindo de uma boa participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior não resistiu a força do Barcelona de Rondônia que venceu pelo placar de dois a zero gols do camisa dez Lucas e e Erick decretando a vitória do Índio do Norte no Aglair Tonelli.
Já no Biancão, melhor partida da primeira rodada Ji-Paraná e Guaporé fizeram um grande jogo, duas equipes ofensivas e buscando a vitória, mas o Galo da BR mostrou mais entrosamento e garantiu a viória por 2 a 0, com gols de Patrick e Lelo que foi eleito o craque da partida.
Agora na segunda rodada, já definida pelo DCO, divulgou adquações as partidas do meio de semana, na quarta feira o Aluízio Ferreira recebe rodada dupla, a primeira partida às 15h30 jogam Barcelona de Rondônia e Gazin Porto Velho, à noite entram em campo Rondoniense e Sport Genus estreando na competição às 20h, no Cassolão jogam às 19h30 Guaporé e União Cacoalense, as duas equipes buscam somar primeiros pontos na tabela.
