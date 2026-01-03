Após morte da mãe, Mel Maia reflete sobre 2025: “Valorize você e as pessoas que caminham ao seu lado”

Publicada em 03/01/2026 às 09h57
A chegada de 2026 motivou uma mensagem pessoal publicada por Mel Maia nas redes sociais. Aos 21 anos, a atriz compartilhou uma reflexão sobre cuidado, afeto e resistência após atravessar um dos períodos mais delicados de sua vida, marcado pela morte da mãe, Débora Maia, em novembro de 2025.
No texto, Mel destacou a importância de valorizar quem permanece ao lado nos momentos difíceis. “Valorize você e as pessoas que caminham ao seu lado. São elas que escutam seus desabafos depois de um dia ruim, enxugam suas lágrimas, riem das suas brincadeiras mais simples e oferecem apoio verdadeiro”, escreveu.
A atriz também falou sobre sobrevivência emocional e acolhimento pessoal, reforçando que seguir em frente já é uma conquista. “E está tudo bem se a sua maior vitória em 2025 foi apenas continuar em pé. Se você seguiu em frente mesmo sem saber como, abrace a si mesmo”, completou.
Mel Maia ganhou destaque recentemente na série Os Donos do Jogo, ao mesmo tempo em que enfrentava o luto pela perda da mãe. Débora Maia morreu no dia 28 de novembro. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Léo Dias, ela foi encontrada sem vida no banheiro do apartamento onde morava sozinha, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi oficialmente divulgada.
Além de Mel, Débora também era mãe de Yasmin Maia. Empresária, ela costumava compartilhar momentos da rotina nas redes sociais e demonstrava orgulho ao acompanhar de perto os trabalhos da filha atriz.
