Ao pedir Flávio Bolsonaro em 2026, Sofia Andrade fala em caos e diz que o Brasil “vai virar Venezuela”

Porto Velho (RO) - A vereadora de Porto Velho Sofia Andrade, filiada ao Partido Liberal (PL), divulgou declarações públicas em vídeo e em publicação nas redes sociais nas quais associa o atual cenário do Brasil à ideia de “caos” e manifesta apoio direto à candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República nas eleições de 2026.
No vídeo, Sofia Andrade estrutura sua fala a partir de uma dicotomia política, ao afirmar repetidamente que o país estaria diante de uma escolha entre “caos” e “esperança”. Logo no início da gravação, declara: “Agora é o caos contra uma esperança”. Em seguida, sustenta que a disputa eleitoral deixou de ser ideológica, ao dizer: “Não existe mais campanha direita contra esquerda” e que, para a Presidência, essa divisão estaria superada.
Ao tratar da situação do país, a vereadora afirma: “Tá aí o que tá acontecendo no Brasil. Não é possível que as pessoas não estão enxergando”. Em tom mais incisivo, acrescenta: “Até quem é cego, até quem votou nessa desgraça de Itaí, consegue enxergar o caos que está no Brasil”, vinculando diretamente o cenário nacional a uma avaliação negativa da atual conjuntura.
Na sequência, Sofia Andrade passa a defender Flávio Bolsonaro como alternativa política. Segundo ela, o senador “vem com um perfil mais centrado” e teria acompanhado de perto os acontecimentos recentes. “Ele viu que a postura do presidente Bolsonaro, infelizmente, fez com que ele não agradasse muitas pessoas. Pessoas boas, corretas, de direita”, afirmou, ao mencionar críticas relacionadas ao comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A vereadora também faz referência a percepções atribuídas a diferentes segmentos do eleitorado, ao dizer que “algumas mulheres” e “a imprensa” avaliariam negativamente a postura do ex-presidente. A partir disso, apresenta Flávio Bolsonaro como alguém que manteria os mesmos princípios, porém com uma comunicação distinta. “Você só quer alguém mais polido, que fala, daí o Flávio”, declarou.
Em um dos trechos mais diretos da gravação, Sofia Andrade afirma: “Flávio é Bolsonaro em 2026, vai ser eleito presidente dessa república”, condicionando a afirmação à decisão do eleitorado. Logo depois, acrescenta: “Se assim o povo do Brasil decidir que cansou desse caos, que não quer virar uma Venezuela de fato”. A fala é reforçada com novos apelos: “Então 2026 é Flávio Bolsonaro contra o caos” e, na sequência, “Eu acredito muito na eleição do nosso presidente Flávio Bolsonaro”.
Além do vídeo, a vereadora publicou um texto nas redes sociais com conteúdo alinhado ao discurso apresentado oralmente. Sob o título “Caos vs Esperança!”, a publicação afirma que a população “já sente há anos os efeitos desse desgoverno no dia a dia” e que “o caos se instalou na economia, na segurança, na saúde e na vida de quem trabalha e luta para sobreviver”.
No texto, Sofia Andrade também defende a necessidade de mudanças políticas, ao afirmar que o Brasil precisaria “reencontrar o caminho da responsabilidade, do respeito, da firmeza e da ordem”. Em outro trecho, declara que “2026 representa a oportunidade real de corrigir erros, resgatar valores e escolher um novo rumo”, associando o próximo pleito presidencial à retomada da esperança, do crescimento e da dignidade.
