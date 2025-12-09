Zelensky se reúne com Starmer, Macron e Merz:

Publicada em 09/12/2025 às 10h10
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reuniu-se nesta segunda-feira, 8, em Londres, com Emmanuel Macron, Friedrich Merz e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. O encontro foi tratado como um “momento decisivo” para os aliados europeus, que tentam fortalecer a posição de Kiev em meio à pressão dos Estados Unidos para encerrar a guerra iniciada pela Rússia.
A reunião ocorreu na residência oficial do premiê britânico, em Downing Street. Segundo a Associated Press, o objetivo foi alinhar a estratégia europeia diante da “crescente impaciência” do presidente dos EUA, Donald Trump, que tem pressionado por um acordo.
O porta-voz de Starmer, Tom Wells, afirmou que as negociações avançaram como nunca nos últimos quatro anos, mas ponderou que “não há uma linha reta entre conflito e paz”. Ele destacou que o trabalho continuará nos próximos dias e que ainda existem pontos em aberto.
O gabinete de Emmanuel Macron informou que o encontro permitiu aos líderes avaliar o plano apresentado pelos Estados Unidos e discutir como complementá-lo com contribuições europeias, sempre em coordenação com a Ucrânia.
Na noite anterior, Trump demonstrou frustração ao afirmar que Zelensky “ainda não leu a proposta”. Segundo ele, “a Rússia concorda”, embora não tenha explicado como chegou a essa conclusão nem quem, exatamente, do lado russo teria apoiado o projeto.
Kiev tem mantido discrição sobre as tratativas e divulgado poucos detalhes até o momento.
Antes do encontro, Starmer, Macron e Merz destacaram publicamente o apoio à Ucrânia. O premiê britânico afirmou que o processo para um acordo de paz está em um “estágio crítico” e reforçou que é necessário buscar “um cessar-fogo justo e duradouro”.
