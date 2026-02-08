Motociclista abandona mochila com droga e foge durante abordagem na RO-492

Publicada em 08/02/2026 às 10h10
Um homem conseguiu fugir da polícia na manhã deste sábado (07), após abandonar uma mochila com entorpecentes na RO-492, em Parecis.
De acordo com informações, ele seguia de motocicleta pela rodovia, no sentido Linha 45, próximo à entrada da usina de álcool, quando levantou suspeita ao ser avistado com uma mochila nas costas.
Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito retirou a mochila e a arremessou na via, fugindo em seguida por um travessão às margens da rodovia. Apesar das buscas, dificultadas pela forte chuva que caía no momento, ele não foi localizado.
Dentro da mochila, os policiais encontraram cinco tabletes de substância aparentando ser pasta base de cocaína.
A droga foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia D’Oeste, onde o caso foi registrado. O suspeito segue foragido e o caso será investigado
