PREVISÃO DO TEMPO: domingo (8) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Publicada em 08/02/2026 às 09h30
A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste domingo (8), indica céu com muitas nuvens para toda a região e chuvas de diferentes intensidades para todos os estados.
As precipitações devem cobrir quase toda a região — à exceção do norte de Roraima, onde não deve chover — e ter maior intensidade no Acre, Rondônia, Tocantins, centro-sul e nordeste do Pará, centro-leste do Amapá e centro-sul do Amazonas.
As pancadas de chuva devem vir acompanhadas de trovoadas em todas essas áreas — à exceção do centro-sul do Tocantins, onde não deve trovejar.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23 °C, em Belém, Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35 °C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!