PREVISÃO DO TEMPO: domingo (8) de chuvas intensas e trovoadas no Norte
Por Henrique Fregonasse
Publicada em 08/02/2026 às 09h30
 A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste domingo (8), indica céu com muitas nuvens para toda a região e chuvas de diferentes intensidades para todos os estados. 

As precipitações devem cobrir quase toda a região — à exceção do norte de Roraima, onde não deve chover — e ter maior intensidade no Acre, Rondônia, Tocantins, centro-sul e nordeste do Pará, centro-leste do Amapá e centro-sul do Amazonas.

As pancadas de chuva devem vir acompanhadas de trovoadas em todas essas áreas — à exceção do centro-sul do Tocantins, onde não deve trovejar.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23 °C, em Belém, Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35 °C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

