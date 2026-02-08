Homem é preso após tentar matar vizinho e incendiar moto na zona leste
Por pvhnoticias.com
Publicada em 08/02/2026 às 10h20
 Um homem foi preso por tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (08), na Avenida Prefeito José de Assis, bairro Planalto em Porto Velho. 

Segundo a PM, o suspeito aproveitou que o vizinho passou devagar com a moto na frente da casa dele onde existe uma poça de lama, e atacou a vítima com uma pedrada na cabeça.

Para se defender o motociclista entrou em luta corporal com o suspeito, depois fugiu correndo ao ver que ele pegou uma faca, sendo perseguido e ameaçado de morte pelo vizinho em visível estado de embriaguez.

Ao retornar com alguns familiares, a vítima viu que a moto havia sido incendiada e destruída pelo vizinho que ainda estava armado com uma faca, e ficou escondido até a chegada da PM que abordou o suspeito. No local os policiais apreenderam a faca e um terçado que estavam com o criminoso. 

