Carnaval 2026: Ecoturismo em Porto Velho abre portas para novos negócios com apoio do Sebrae

Quando se fala em Carnaval, a imagem costuma ser imediata: blocos, música alta e multidões. Mas em Porto Velho, além da festa e da programação cultural, o feriado também se consolida como uma oportunidade para o ecoturismo, atraindo visitantes interessados em experiências sustentáveis e no contato direto com a natureza amazônica.
Esse movimento acompanha o crescimento do setor turístico em todo o país. Em 2025, o Brasil registrou cerca de 1,9 milhão de admissões formais no turismo, segundo dados do Novo Caged analisados pelo Ministério do Turismo, reforçando o setor como um importante gerador de emprego e renda.
A gestora de turismo do Sebrae em Rondônia, Evellin Peixoto, destaca que datas como o Carnaval são estratégicas para impulsionar o empreendedorismo local. “Os empreendedores da nossa região têm a oportunidade de aproveitar os grandes feriados para valorizar o que temos de mais belo: a nossa história e os nossos atrativos naturais, promovendo esses potenciais e gerando renda por meio da economia criativa”, afirma.
Na capital rondoniense, um dos segmentos que mais se destaca é a observação de aves, atividade que vem atraindo turistas do Brasil e do exterior.
“O ecoturismo, especialmente a observação de aves, tem se destacado como uma das principais opções turísticas em Porto Velho. A cidade é considerada um dos maiores destinos do país para essa prática e conta com mais de 700 espécies registradas”, afirma o biólogo e guia Raul Pommer, da Amazon Birdwatching.
Carnaval também é porta de entrada para conhecer a Amazônia
Para além das festas tradicionais, o feriado prolongado se tornou uma janela estratégica para quem busca viver experiências diferentes durante o Carnaval.
“O Carnaval, para além das festas, é um período em que muitos turistas aproveitam o feriado para viajar. Muitos observadores de aves buscam roteiros como Porto Velho para conhecer a Amazônia e encontrar espécies raras e endêmicas da região”, destaca Raul.
Espécies como a choca-de-garganta-preta, o cancão-da-campina e o chorozinho-esperado estão entre as mais procuradas por visitantes especializados.
Turismo sustentável impulsiona pequenos negócios
O aumento no fluxo de turistas também abre espaço para empreendedores locais, mesmo para aqueles que não atuam diretamente como guias ou agências. Serviços de alimentação, hospedagem, transporte e produtos regionais podem se beneficiar da demanda crescente durante o período.
Além disso, iniciativas ligadas à biodiversidade amazônica ganham destaque e fortalecem o turismo de experiência, que depende diretamente da preservação ambiental. Sem áreas naturais protegidas, a diversidade de espécies e os atrativos que movimentam esse segmento podem ser comprometidos.
Oportunidade para empreender no Carnaval
Raul destaca que datas sazonais como o Carnaval podem ser estratégicas para quem deseja inovar e crescer.
“O feriado de Carnaval é uma oportunidade para os empreendedores testarem novas estratégias, se aproximarem dos clientes e oferecerem o que o público procura. Quem se organiza consegue aproveitar essas datas para crescer”, conclui.
O Sebrae em Rondônia atua como parceiro dos pequenos negócios do turismo, oferecendo orientações, capacitações e soluções para fortalecer empreendimentos ligados ao ecoturismo e ao turismo de experiência no estado.
