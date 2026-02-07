Virginia relata apreensão com tapa-sexo antes do carnaval: “Eu suo muito. Fico pingando”

Publicada em 07/02/2026 às 10h52
Às vésperas de estrear na Marquês de Sapucaí, a influenciadora Virginia Fonseca revelou que a função de rainha de bateria envolve desafios que vão além do samba no pé. Em conversa com o Jornal Extra, ela falou abertamente sobre a preocupação com o uso do tapa-sexo, item essencial do figurino carnavalesco, mas que, segundo ela, já rendeu situações desconfortáveis.
A influenciadora, que será rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval 2026, afirmou que a fantasia ainda é mantida em sigilo, mas garantiu que o cuidado com a fixação das peças será redobrado para evitar imprevistos durante o desfile.
"Vou ter que passar fita! Eu suo muito. Fico pingando, então tudo descola. Se coloco um negócio no peito (um adesivo para proteger o mamilo), ele cai", contou, ao explicar como o excesso de suor pode comprometer tanto o tapa-sexo quanto outros acessórios da fantasia.
Virginia também relembrou um episódio ocorrido durante um ensaio de rua, quando teve receio de que o figurino não estivesse seguro enquanto sambava. "A minha roupa começou a ficar bem molhada, senti tudo descendo, achei que minha calcinha estava larga enquanto eu sambava. Ficou o caos. Aí eu perguntava: 'Gente, minha perereca está aparecendo?'. As pessoas negavam, mas eu estava sentindo (risos)."
Apesar da empolgação com o novo papel, a influenciadora admitiu que a estreia oficial na Avenida ainda causa ansiedade. "Não quero nem pensar agora na Avenida", afirmou, ao comentar sobre a pressão do primeiro desfile como rainha de bateria.
Questionada sobre práticas mais extremas adotadas por alguns integrantes para manter o tapa-sexo no lugar, como o uso de supercola, Virginia reagiu com surpresa. "Não é possível! Como faz para tirar isso lá depois?", disse.
A estreia da influenciadora no posto mais cobiçado da bateria da Grande Rio está marcada para a terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, e deve ser um dos momentos mais aguardados do desfile da escola em 2026.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!