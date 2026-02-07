Polícia conclui inquérito e ex-BBB é indiciado por importunação sexual

Publicada em 07/02/2026 às 10h27
Um episódio ocorrido nos primeiros dias do Big Brother Brasil 26 passou a ter desdobramento fora das telas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou, nesta sexta-feira (6), o indiciamento de Pedro Henrique Espindola pelo crime de importunação sexual, após a conclusão de inquérito que analisou imagens e registros do programa.
A apuração se concentrou em um fato registrado no dia 18 de janeiro, quando o então participante tentou beijar Jordana Ribeiro Morais sem consentimento. O caso foi conduzido pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na zona oeste da capital fluminense, que utilizou exclusivamente o material técnico e pericial do reality para embasar a investigação.
Durante o andamento do inquérito, Pedro Henrique não foi localizado para prestar depoimento. Ainda assim, segundo a polícia, o conjunto probatório reunido foi considerado suficiente para confirmar a materialidade do crime. Com isso, o procedimento foi remetido ao Ministério Público, que agora avalia as medidas cabíveis.
Após o episódio, o participante acionou o botão de desistência e deixou o programa. Antes da saída definitiva, ele entrou no confessionário e descreveu o ocorrido, reconhecendo que tentou beijar a colega e que interpretou a situação de forma equivocada.
“Eu tava faz dias já querendo me segurar, pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros. As meninas, a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E daí hoje eu acabei caindo nisso, olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela. E achei que ela tinha dado moral também, tinha sido recíproco, mas pelo que eu vi era só coisa da minha cabeça. Que ela falou ‘vamos ali procurar um baby liss ‘(…). E daí a gente chegou na despensa e eu tentei beijar ela. Entendi errado, não era isso que ela queria”, disse.
A saída do participante foi comunicada ao público pelo apresentador Tadeu Schmidt, durante a exibição do programa. “Pedro desistiu do jogo. Vamos ver agora como foi esse momento e o que o levou a tomar essa decisão”, afirmou, antes da veiculação do depoimento gravado.
Na sequência, a produção informou que a participante recebeu acolhimento e que a equipe se posicionou de forma firme sobre o ocorrido. “Todos vocês podem ter certeza que se o Pedro não tivesse desistido, ele teria sido retirado do programa, porque atitudes assim são inaceitáveis, não apenas no BBB, mas em qualquer lugar, e as pessoas precisam entender isso.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!