Maisa reage a comentário sobre aparência e critica ataques: “Muito esquisito”

Publicada em 07/02/2026 às 10h34
Uma interação nas redes sociais levou Maisa Silva a se manifestar publicamente sobre críticas envolvendo sua aparência. Aos 23 anos, a atriz respondeu de forma direta a uma seguidora que questionou seu sorriso em uma publicação feita nesta sexta-feira (6).
O comentário, feito por uma internauta ao republicar uma foto da artista, sugeria que Maisa teria colocado lentes dentárias consideradas “feias”. A observação motivou uma resposta firme da ex-apresentadora, que negou qualquer procedimento estético e reprovou o tipo de abordagem.
“Não, carai! Não é lente 'feia'. É só meu dente mesmo, depois de anos de aparelho (risos). E eu não fiz preenchimento na boca, como tem gente afirmando. Não acho que eu precise, mas, pô, fod*-se também, gente. Muito esquisito ficar comentando a aparência dos outros assim. Comenta no WhatsApp com seus amigos, se estiver se coçando muito. Sei lá...”, declarou.
A fala surgiu após a seguidora escrever: “Porr*! Ela não botou lente feia no dente, não, né?”, ao compartilhar a postagem original da atriz. Diante da repercussão, Maisa voltou a se posicionar e explicou que não se incomoda com comentários feitos sobre ela em outros espaços, mas considera inadequado que esse tipo de crítica seja direcionado diretamente às suas publicações oficiais.
A resposta repercutiu entre fãs, que saíram em defesa da atriz e elogiaram a postura adotada diante das críticas nas redes sociais.
