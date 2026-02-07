Publicada em 07/02/2026 às 11h06
NÃO PARA NA COPA
De 11 de junho a 19 de julho, quando será realizada a Copa do Mundo de futebol, os jogos da Série B serão continuados normalmente, conforme decisão da CBF anunciada ontem.
PLAY-OFFS
Ainda com relação à série B, muda também o critério dos quatro melhores classificados subirem direto à 1ª divisão. Pelo menos neste ano os 1º e 2º (campeão e vice) sobem direto, enquanto do 3º Ao t6º vão disputar um torneio, disputando duas vagas na série A.
APOSENTADORIA
Aos 37 anos e desde 2021 proibida de participar de qualquer jogo oficial, a campeã olímpica de vôlei Tandara, medalha de ouro em Londres, 2008, anunciou a aposentadoria. Em Tóquio, 2021, ela foi suspensa sobe acusação de doping e agora aposentou.
CALMA
“O Brasil ainda não mostrou que o pessoal tem que ter expectativas, mas isso não significa que o Brasil não tem potencial para sempre ser campeão” disse ex-jogador Clarence Seedorf, principal embaixador da World Legends Cup.
LENDAS
Campeão Mundial em 1994, Romário não alisou, em entrevista 3ª feia no lançamento do torneio World Legends Cup, a se realizar est4e ano no Rio de Janeiro. Segundo ele nenhum jogador da atualidade no Brasil tem cacife par se tornar lendas.
A SELEÇÃO
Relacionando atuais componentes da seleção brasileira com outros que foram campeões mundiais desde 1994, Romário disse: Taffarel, Dida e Marcos, eram superiores a Alisson, Ederson e Weverton. Zagueiros: Roberto Carlos, Marcelo e Cafu são melhores que Danilo, Guilherme Arena e Alex Telles, acrescentando que Gabriel Magalhães, Marquinhos e Éder Militão são inferiores a Aldair, Márcio Santos e Ricardo Rocha.
½ CAMPO E ATAQUE
No meio-campo Romário vê inferioridade nos atuais Bruno Guimarães, Gerson e Lucas Paquetá em relação a Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Zinho. O atual ataque, Luiz Henrique, Raphinha e Vini Jr., ele considera abaixo de outros nomes: Bebeto, Romário e Ronaldo.
