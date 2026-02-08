Mulher é morta a tiros dentro de residência no bairro Aponiã

Publicada em 08/02/2026 às 10h10
Uma mulher identificada como Soraya de 32 anos, foi executada com cerca de cinco disparos de arma de fogo na tarde deste sábado, em uma residência localizada na rua Bidu Sayão, no bairro Aponiã, zona Leste de Porto Velho (RO).
De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo, dois criminosos chegaram ao local em uma motocicleta, invadiram a casa e passaram a perseguir a vítima. Soraya tentou fugir, mas acabou sendo alcançada e executada, vindo a morrer em frente à residência. Após o crime, os suspeitos fugiram do local em rumo ignorado.
A Polícia Militar foi acionada imediatamente e, ao chegar à cena, encontrou diversas cápsulas de pistola espalhadas pelo chão, o que reforça a dinâmica da execução. Os policiais realizaram o isolamento da área para preservar o local do crime e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O médico plantonista constatou o óbito da vítima ainda no local.
A área foi devidamente periciada por técnicos da Polícia Técnico-Científica, que realizaram os procedimentos de praxe para coleta de vestígios. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo de Soraya foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital.
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida**, esteve presente no local e deu início às investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A principal linha de apuração não descarta a hipótese de acerto de contas, porém outras possibilidades também estão sendo analisadas.
O caso segue sob investigação e qualquer informação que possa auxiliar a polícia pode ser repassada de forma anônima às autoridades.
