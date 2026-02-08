Pedestre morre atropelado na BR-364 no perímetro urbano do Município

Publicada em 08/02/2026 às 10h00
Um senhor identificado até o momento como Gerisvaldo de 43 anos, morreu após ser atropelado na noite deste sábado (7) na BR-364, no perímetro urbano de Jaru.
Segundo informações apuradas no local, a vítima teria tentado atravessar a rodovia correndo, fora da faixa de pedestres, quando foi atingida por um veículo Toyota Corolla que seguia no sentido à ponte sobre o Rio Jaru. O impacto foi extremamente violento, a ponto de destruir o para-brisa do veículo.
Há indícios de que o automóvel trafegava em alta velocidade, já que do ponto do atropelamento até o local onde o carro parou foram percorridos vários metros.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local controlando o tráfego e realizando os procedimentos de praxe. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.
As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
