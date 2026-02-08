Publicada em 08/02/2026 às 09h50
ATLETAS E MÃES
A edição de 2026 do campeonato brasileiro feminino de futebol tem boas notícias para elas, como a premiação de milhões ao campeão e 1 para vice, também dará cobertura de despesas para atletas lactantes, inclusive patrocinando viagens de seus filhos, al[em da transmissão de 100% dos jogos em diferentes plataformas.
EM CUIABÁ
O campeonato feminino começa dia 12, com Mixto x Flamengo, em Cuiabá, 20 hs (PVh) e o Corintians, atual campeão, joga no dia seguinte, com o Atlético Mineiro. O número de participantes passa de 16 a 18 e dois times “de camisa”, Santos e Botafogo, retornam à disputa.
VNL FEMININA
Além de Brasil, outras cinco seleções - Turquia, Itália, República Dominicana, Holanda e Bulgária, participam em Brasília, de 3 a 7 de junho, da nova edição da VNL, o que abre a competição, com essa fase inicial tendo mais dois grupos, um disputando na Turquia e outro no Japão. As finais serão jogadas em Macau.
SÉRIE B
O Grupo “Futebol Forte União (FFU), não aceitou as críticas dos dirigentes dos 18 times da série B, que alegam falta de maior transparência nas questões financeiras, além de levantar possíveis conflitos de interesse. A FFU negocia os direitos de transmissão e é dona da Cazé TV. A empresa negou falta de transparência.
SÉRIES A E B
O grupo FFU além dos 18 times da série B também representa vários clubes da série A: Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Mirassol e Vasco.
JUDÔ
No feminino a campeã olímpica Rafaela Silva venceu Enkhriilen Lkhagvatogoo, da Mongólia, e ficou com o ouro no Grand Slam de Paris, neste sábado, categoria até 63Kg.
ANTES
Rafaela, 33 anos, “Passou a régua” no tatame parisiense, vencendo seguidamente a japonesa Kirari Yamaguchi, a holandesa Joanne Van Lieshout e a italiana Carlotta Avanzato.
HOMENAGEM
Thaysa, da seleção brasileira de vôlei feminino, ficou emocionada na quadra do Tijuca, onde começou a jogar voleibol. O clube entregou a ela uma camisa personalizada, antes do jogo pela Superliga. Na quadra, o Minas venceu de 3x0, com grande da meio-de-rede do Minas e da seleção brasileira, sobre o Tijuca.
