Virginia publica vídeo e seguidores apontam indireta para Ana Castela

Uma publicação recente de Virginia voltou a movimentar as redes sociais e colocou a influenciadora no centro de uma nova controvérsia envolvendo Ana Castela. O episódio teve início após a apresentadora do SBT compartilhar um vídeo em que dubla um áudio de uma série, o que foi interpretado por parte do público como uma possível indireta.
No conteúdo, Virginia aparece reproduzindo falas da personagem Leila, vivida por Juliana Paes na série “Os Donos do Jogo”, da Netflix. O trecho menciona mudanças de comportamento de um homem e inclui diálogos que levaram internautas a associar o vídeo a situações pessoais envolvendo pessoas próximas do universo sertanejo.
Rapidamente, a postagem passou a dividir opiniões. Enquanto alguns usuários apontaram a dublagem como uma mensagem direcionada à cantora Ana Castela, outros defenderam que se tratava apenas do uso de um áudio popular, sem relação com a vida pessoal da boiadeira ou com o cantor Zé Felipe.
Nos comentários, houve quem classificasse o vídeo como uma indireta explícita, ao passo que outros pediram cautela nas interpretações, ressaltando que nem toda publicação nas redes sociais carrega mensagens ocultas ou provocações pessoais.
A situação reacendeu lembranças de um episódio anterior, ocorrido em novembro, quando Ana Luiza Sanches, amiga de Ana Castela, fez críticas públicas direcionadas a Virginia, dando início a outra repercussão virtual envolvendo os mesmos nomes.
Até o momento, nenhuma das envolvidas se manifestou diretamente sobre o novo episódio ou confirmou qualquer tipo de desentendimento.
