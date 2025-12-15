Daniela Abravanel responde críticas após Lula participar de evento do SBT

Publicada em 15/12/2025 às 15h07
A presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, se manifestou nesta segunda-feira (15) diante das críticas dirigidas à família Abravanel após a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no evento de lançamento do SBT News. O posicionamento foi divulgado nas redes sociais e também compartilhado por Patrícia Abravanel.
A reação ocorreu depois da repercussão negativa envolvendo a presença do chefe do Executivo na cerimônia, realizada na última sexta-feira (12). No comunicado, Daniela afirmou que o novo canal de jornalismo da emissora seguirá uma linha editorial baseada na imparcialidade e na isenção, reforçando que o papel do veículo é apresentar os fatos, cabendo ao público formar suas próprias conclusões.
Segundo a executiva, o evento de lançamento do SBT News refletiu a proposta do projeto ao reunir representantes dos Três Poderes. Ela destacou que a iniciativa busca respeitar todas as instituições e lamentou o que classificou como julgamentos antecipados antes mesmo da estreia oficial do canal.
Daniela também detalhou os pilares editoriais do SBT News, afirmando que a proposta é oferecer um jornalismo sem alinhamento político, sem viés ideológico e distante de mecanismos que estimulem polarização ou conflitos. De acordo com ela, o foco será entregar informação de forma direta, priorizando a apuração e a veracidade dos fatos.
No texto, a presidente ressaltou ainda que o projeto mantém os valores defendidos por Silvio Santos, fundador da emissora, ao apostar em um jornalismo voltado ao interesse público e ao respeito ao país e à população. Para Daniela, o objetivo do canal é contribuir para reduzir tensões e ampliar o diálogo.
Ao final da manifestação, ela convidou o público a acompanhar a programação do SBT News para avaliar, na prática, a proposta editorial do novo canal. Daniela não citou diretamente o cantor Zezé Di Camargo, que criticou publicamente a emissora após a presença de Lula no evento.
